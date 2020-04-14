شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتابع صرف منحة العمالة غير المنتظمة لـ 100 ألف مواطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز بمتابعة يومية لمقار صرف منحة العمالة الغير منتظمة، للتأكد من عدم وجود أي معوقات تواجه انتظام الصرف والالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من التجمعات لمواجهة فيروس كورونا.

أشار «راشد»، أنه تم توفير كافة سبل الراحه والوقاية أمام مقار مكاتب البريد والبنوك لمستحقي صرف المنحه، والذي يصل عددهم إلى 100 ألف مواطن بالمحافظة، حيث حرص المحافظ في ثاني أيام صرف منحه العماله غير المنتظمة على تفقد مكتب بريد زنين ومعهد فتيات العلي بحي بولاق الدكرور والبنك الزراعي بجنوب الجيزة ومكتب بريد منيل شيحه بمركز أبوالنمرس ومكتب بريد منى الأمير بالحوامدية، وذلك للاطمئنان على انتظام صرف المنحة وعدم وجود أي تجمعات .

و ناشد المحافظ المواطنين بعدم التواجد أمام مقار البنوك ومكاتب البريد والمدارس قبل التأكد من وصول رسالة على المحمول من وزارة القوى العامله تفيد باستحقاقهم للصرف، وذلك منعاً للإزدحام والتكدسات.

وأشار المحافظ إلى التنسيق مع وزارة الاتصالات لضمان انتظام خدمه الإنترنت دون أي انقطاعات، حيث تلاحظ تواجد مواطنين لم تصل إليهم الرساله متواجدين مما يتسبب في تعطيل حصول المستحقين على المنحه.

ووجه «راشد»، مسؤولي صرف المنح بعدم الإنصراف إلا بعد الانتهاء من صرف المنح للمواطنين المستحقين المتواجدين بالمقار، كما اطمأن المحافظ خلال الجوله على التزام الأحياء والمراكز بتوفير سبل الراحه للمواطنين ووضع علامات لوقوف المواطنين في تباعد ووضع كراسي للجلوس، وذلك في ظل اتخاذ الدولة لحزمة من الإجراءات لرعاية المتضررين من تداعيات ڨيروس كورونا المستجد.

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