شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل قها» تحتفل بتعافي 45 حالة «كورونا»: «بينهم سيدة حامل في الشهر الثامن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل مستشفى قها المركزي بالقليوبية، المخصص لعزل حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الثلاثاء، بخروج 9 حالات جديدة من المستشفى، بعد تعافيهم، ووصول نتائج التحاليل الخاصة بهم وتحولها من إيجابية لسلبية، ليرتفع عدد الحالات التي غادرت المستشفى إلى 45 حالة على مدار الأيام الماضية.

شهد المستشفى إطلاق «الزغاريد» والهتافات خلال خروج الحالات، واستقبلهم ذويهم بالفرحة، فيما وجه المتعافين الجدد الشكر لإدارة المستشفى، ووزارة الصحة على جهودهم لتوفير العناية والرعاية لهم طوال فترة الإقامة بالمستشفى.

وقال المستشفى في بيان، الثلاثاء، إنه من بين الحالات المتعافية الجديدة سيدة تدعى «رحاب»، حامل بالشهر الثامن، مشيرًا إلى أنه تم توفير دكتور أمراض نساء وتوليد، لمتابعة حالتها على مدار تواجدها بالمستشفى حفاظًا عليها وعلى مولودها.

وأكد المستشفى أن جميع الحالات الموجودة مستقرة، مشيرًا إلى أنه تم شفاء 20 شخصًا، الأسبوع الماضي، على مدار 4 دفعات بعد ثبوت تحول حالاتهم من إيجابية إلى سلبية، إضافة إلى خروج 11 حالة مطلع الأسبوع الجاري، و4 حالات، الأحد، وحالة لرجل مسن 88 عامًا، صباح الثلاثاء.