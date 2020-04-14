شكرا لقرائتكم خبر عن كان 400 ألف وأصبح أكثر من مليون.. تضاعف أعداد ركاب مترو الأنفاق منذ بدء الحظر (إحصائية رسمية) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت إحصائية لهيئة مترو الأنفاق، الثلاثاء، أن عدد ركاب المترو تضاعف في الأسابيع الثلاثة الأخيرة منذ أن طبقت الدولة إجراءات الحظر، حيث سجل يوم السبت ٤ إبريل ٤٥٧ ألف راكب، وارتفع إلى ٨٦٠ ألف في اليوم التالي ٥ إبريل.

وأوضحت الإحصائية، أن الأرقام زادت بشكل كبير مرة أخرى ابتداء من يوم الأحد ١٢ إبريل، حيث سجلت ٩٨١ ألف راكب يوميا، بمتوسط ٧٠ ألف راكب / ساعة، ثم ارتفع الرقم إلى مليون و٢٧ ألف راكب يوم الإثنين ١٣ إبريل.

وأشارت الإحصائية، أن الخط الأول «حلوان / المرج» سجل ٥٨٦ ألف راكب، والخط الثاني سجل ٣٧٦ ألف راكب، في الوقت الذي سجل الخط الثالث ٦٤ ألف راكب.

احصائية مترو الأنفاق