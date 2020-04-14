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شكرا لقرائتكم خبر عن كان 400 ألف وأصبح أكثر من مليون.. تضاعف أعداد ركاب مترو الأنفاق منذ بدء الحظر (إحصائية رسمية) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشفت إحصائية لهيئة مترو الأنفاق، الثلاثاء، أن عدد ركاب المترو تضاعف في الأسابيع الثلاثة الأخيرة منذ أن طبقت الدولة إجراءات الحظر، حيث سجل يوم السبت ٤ إبريل ٤٥٧ ألف راكب، وارتفع إلى ٨٦٠ ألف في اليوم التالي ٥ إبريل.
وأوضحت الإحصائية، أن الأرقام زادت بشكل كبير مرة أخرى ابتداء من يوم الأحد ١٢ إبريل، حيث سجلت ٩٨١ ألف راكب يوميا، بمتوسط ٧٠ ألف راكب / ساعة، ثم ارتفع الرقم إلى مليون و٢٧ ألف راكب يوم الإثنين ١٣ إبريل.
وأشارت الإحصائية، أن الخط الأول «حلوان / المرج» سجل ٥٨٦ ألف راكب، والخط الثاني سجل ٣٧٦ ألف راكب، في الوقت الذي سجل الخط الثالث ٦٤ ألف راكب.
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