شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعلن ضوابط قبول الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة بالمدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الثلاثاء، قرارًا وزاريًا بضوابط وسن القبول للطلاب ذوى الإعاقة البسيطة بمختلف المراحل التعليمية بمدارس التعليم العام والفنى والتحويل إلى مدارس التربية الخاصة.

ونص القرار على أنه يمتد سن الالتحاق للتلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة بالصف الأول الابتدائي بمدارس الدمج من 6 إلى 12 سنة في أول أكتوبر من العام الدراسي، ويجوز فى حالة وجود أماكن شاغرة بالمديرية النزول بالسن إلى خمس سنوات مع عدم الإخلال بالضوابط، كما يمتد سن الالتحاق للطلاب ذوى الإعاقة البسيطة المدمجين بالصف الأول الإعدادى بالمدارس حتى 18 سنة في أول أكتوبر من العام الدراسي، كما يمتد سن الالتحاق للطلاب ذوى الإعاقة البسيطة المدمجين بالصف الأول الثانوى بالمدارس حتى 21 سنة في أول أكتوبر من العام الدراسى.

ووفقا للقرار، يسمح بقبول الطلاب ذوى الإعاقة البسيطة المحولين من مدارس التعليم العام والفنى إلى مدارس التربية الخاصة إذا انطبقت عليهم شروط القبول وفقا لنوع الإعاقة فى ضوء القوانين والقرارات المنظمة لذلك.

ويسرى هذا القرار على طلاب التعليم الفنى المدمجين والصادر بشأنهم القرار الوزارى رقم 229 لسنة 2016 ، بشأن الطلاب ذوى الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم الفنى.