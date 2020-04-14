«الزراعة» تعلن موقف حدائق الحيوان والأورمان والأسماك خلال أعياد الربيع

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استمرار غلق جميع الحدائق والمتنزهات التابعة للوزارة في جميع المحافظات خلال أعياد الربيع، لمنع كافة أشكال الزحام والتكدس، ومنعا لانتشار فيروس كورونا المستجد بين المواطنين. وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه لن يتم فتح حدائق الحيوان والأورمان والأسماك وباقي الحدائق التابعة لوزارة الزراعة أمام المواطنين خلال أعياد الربيع في ظل الظروف الراهنة وحرصا على سلامتهم. يأتي ذلك في ضوء تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد (covid 19)، وضمن ما تتخذه وزارة الزراعة من إجراءات وتدابير بكافة الهيئات التابعة لها. وناشد وزير الزراعة المواطنين الالتزام بتلك التعليمات حرصا على الصحة العامة وتنفيذ كافة التعليمات الطبية لمجابهة الفيروس. ومن ناحيته أكد الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أنه يتم تطهير وتعقيم حديقة الحيوان والحيوانات بشكل دوري مرتين في الإسبوع، كما يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لوقاية الموظفين من فيروس كورونا. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 2,191

تعافي 488

وفيات 164

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