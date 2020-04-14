شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الإسكندرية تتحدى «كورونا».. زحام شديد بسبب أعياد شم النسيم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسواق الإسكندرية بمعظم الأحياء، الثلاثاء، زحامًا شديدًا وإقبالًا كثيفًا من المواطنين على عمليات الشراء دون اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، حيث أرجع عدد من التجار الزحام إلى اقتراب أعياد الأقباط وشم النسيم.

ورصدت «المصري اليوم» تكدس المواطنين بسوق الميدان في منطقة المنشية، الذي يعد من أشهر أسواق المدينة وسط إقبالًا ملحوظًا على شراء الخضروات والأسماك واللحوم.

وفى سياق متصل، واصلت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية وبالتنسيق مع الأحياء وشرطة المرافق إزالة الأسواق الشعبية، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، حيث تم إزالة أسواق قريتي «اليمن وأبوبكر»، في منطقة العامرية.

فيما أوضحت المهندسة سحر شعبان، رئس حي شرق الإسكندرية، أنه تم فض سوق خورشيد، وإزالة الإشغالات بمحيط شارع المزلقان، مشيرة إلى أن الحملة تحفظت على الإشغالات والمخالفات التي تتعدى على حرم الطريق، وإيداعها مخازن شرطة المرافق.

وأشارت رئيس الحى إلى فض سوق شارع القاهرة بالمنطقة، والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية لعدم السماح لإقامة مثل هذه الأسواق.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أصدر قرارًا بإلغاء الأسواق الشعبية والأسبوعية بأحياء وقرى المحافظة ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد.

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