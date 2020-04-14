شكرا لقرائتكم خبر عن اشتعال محول كهرباء مستشفى العزل بتمي الأمديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اشتعل محول الكهرباء الرئيسي بمستشفى العزل بتمي الأمديد بالدقهلية، الثلاثاء، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربي عن المستشفى بالكامل.

وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا بالواقعة من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث، فانتقل ضباط المباحث وفنيون من شركة الكهرباء وتبين حدوث ماس كهربائي داخل المحول، نتيجة زيادة الأحمال، ما تسبب في اشتعال المحول وتلف الوصلات الخارجية.

وأكدت مصادر أمنية أن المحول اشتعل نتيجة زيادة الأحمال عليه، وجاري توفير مصدر كهربائي خارجي وتوصيله للمستشفى، حرصا على حياة المرضي لحين إصلاح المحول والذى يستغرق عدة ساعات.