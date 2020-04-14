شكرا لقرائتكم خبر عن «الجزار» يناقش آليات إنشاء 250 ألف وحدة سكنية جديدة بالإسكان الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الثلاثاء، اجتماعاً مع مسؤولي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وقيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمناقشة آليات تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإنشاء 250 ألف وحدة سكنية جديدة بمشروع الإسكان الاجتماعى، لشريحة الشباب ومحدودي الدخل، بالمحافظات والمدن الجديدة.

ووجه الدكتور عاصم الجزار، بتجهيز أراضٍ متنوعة بالمحافظات والمدن الجديدة، وطرح الإعلان عن الوحدات، لتحديد الطلب الفعلي، بحيث يتم التنفيذ وفقا للأعداد الواردة نتيجة الإعلان، شريطة توافر أراضٍ تستوعب جميع الأعداد المتقدمة بكل مكان.

وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: يتم التنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الأراضى بالمدن الجديدة، بجانب مخاطبة المحافظين، ووزارة التنمية المحلية، لتحديد الأراضى المتاحة بالمحافظات.

كما استعرض الوزير، خلال الاجتماع، موقف تنفيذ الوحدات السكنية، بمدن العبور الجديدة والعاشر من رمضان وبدر، حيث كلف بالمتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ الوحدات بمشروع «الإسكان الاجتماعى»، بتلك المدن، حتى يتم تسليم الوحدات لمستحقيها، مع ضرورة الالتزام بالاحتياطات والإجراءات لوقاية العاملين في تنفيذ المشروع بالمواقع المختلفة من الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد.

ووجه وزير الإسكان بعدم التعامل في تنفيذ المشروعات مستقبلاً مع شركات المقاولات المتقاعسة عن التنفيذ، مطالباً في الوقت ذاته بصرف جميع المستحقات المالية، لشركات المقاولات العاملة بالمشروع.

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