شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يحذر القرى السياحية من استقبال التجمعات خلال فترة الحظر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، جميع رؤساء المدن بالمحافظة خاصة مدن الحمام والعلمين والضبعة ومرسى مطروح، بالتنبيه على جميع القرى السياحية بنطاق المحافظة بعدم السماح بوجود أي تجمعات داخل القرى السياحية، والالتزام التام داخل الوحدات وعدم السير داخل القرى أثناء توقيت الحظر.

وقال المحافظ، أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها محافظة مطروح للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وطبقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

كما وجه محافظ مطروح بالالتزام بغلق الشواطئ الخاصة والعامة طوال اليوم، وكذلك جميع المقاهي والكافيهات والكافتيريات والملاهي والنوادي الليلية أو ما يماثلها غلق كامل على مداراليوم، والتأكيد على عدم السماح بإقامة أي احتفالات بأعياد شم النسيم بالحدائق أو المتنزهات أو الشواطئ، والتأكيد على اتخاذ التدابير والكشف بالماسح الحراري بمدخل وبوابات الرسوم للمدن.