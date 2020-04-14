شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طبي بـ«المنصورة الدولي» يجري جراحة دقيقة بالمخ لطفل عمره 11 شهرًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، نجاح فريق طبي بمستشفى المنصورة العام الجديد (الدولي) في إجراء جراحة دقيقة وحرجة لطفل عمره 11 شهرا، كان يعاني من استسقاء بالمخ متعدد التحوصل.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، في بيان صحفي: «أن الفريق الطبي تمكن من إجراء الجراحة الدقيقة للطفل، واستغرقت حوالي 4 ساعات، وهي تعد من العمليات المتقدمة ذات المهارة الخاصة، وتمت باستخدام المنظار المخي الجراحي لتحويل مسار السائل النخاعي وتشغيل الصمام المخي البروتوني، والطفل حاليا تحت الملاحظة».

وتقدم وكيل وزارة الصحة بالشكر لإدارة المستشفى والفريق الطبي بقيادة الدكتور عبدالحفيظ شهاب الدين استشاري مخ وأعصاب، والدكتور هشام طاهر، استشاري مخ وأعصاب، والدكتور محمد فاروق استشاري مخ وأعصاب، والدكتور أشرف البدراوي استشاري التخدير، والدكتور إسلام مهنا أخصائي تخدير والفريق المعاون من هيئة التمريض، واعدا إياهم بتقديم كافة وسائل المساعدة للرقي والتطور بالمنظومة الصحية، وتمنى لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.

و أضاف، أن الكل يعمل على قدم وساق ويجتهد من أجل خدمة الوطن مهما كانت الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد .