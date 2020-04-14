شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: حظر إقامة موائد الرحمن والخيام الرمضانية والندوات الدينية والثقافية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، حظر إقامة موائد الرحمن والخيام الرمضانية والندوات الدينية والثقافية التي كانت تعقد خلال شهر رمضان المبارك وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
وطالب المحافظ، في بيان، الثلاثاء، نوابه ورؤساء الأحياء بإتخاذ كافة الاجراءات لمتابعة تنفيذ هذا القرار خلال شهر رمضان المعظم خاصة وأن هذه الفعاليات تضم تجمعات كثيفة حرصا على سلامة المواطنين.
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