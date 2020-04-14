شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة: تخفيض الحضور اليومى للعمالة بالفنادق بنسبة 50% بعد انتهاء التعقيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة السياحة والآثار أنها قامت منذ بداية أزمة فيروس كورونا بعدد من الإجراءات الوقائية فى مقدمتها غلق كافة الفنادق والمنتجعات فى المحافظات السياحية؛ البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان، لتعقيمها والكشف على جميع العاملين بها، أما باقى محافظات الجمهورية فقد تم غلق كافة المطاعم والأنشطة الموجودة بفنادقها أمام الزائرين من خارج الفندق.

وتم تخفيض التواجد اليومى للعمالة الموجودة فيها بنسبة 50%، كما تم تعليق كافة المناسبات الاجتماعية والتجمعات بها، حتى 23 إبريل 2020

ولفتت إلى أن قطاع السياحة من أكثر القطاعات التى تأثرت بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وقد قامت الحكومة المصرية بالتحرك الفورى منذ بداية الأزمة، واتخذت عددًا من الإجراءات الاستباقية والاحترازية، فى ضوء متابعة تداعيات هذا المرض على مستوى العالم، وبالرغم من أن هذه الإجراءات لها تبعات وخسائر اقتصادية، إلا أن الدولة قررت تحملها فى سبيل الحفاظ على صحة المواطنين والسائحين.

كان من بينها تعليق حركة الطيران اعتبارًا من الخميس 19 مارس ولحين إشعار آخر، مع الاستمرار فى فتح المجال الجوي المصرى وقيام المطارات باستقبال الطائرات (بدون ركاب) للسماح للأفواج السياحية المتواجدة فى مصر باستكمال برامجها السياحية والعودة إلى بلادها بعد ذلك.

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وأوضحت الوزارة فى بيان أنها قامت وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع الجهات المعنية فى الدولة فيما يخص التأشيرات للسائحين الذين يرغبون فى مد إقامتهم فى مصر.

وفيما يخص المصريين العائدين من الخارج، فقد نسقت الوزارة مع عدد من الفنادق لاستقبالهم وتوفير الإقامة لهم طوال فترة الحجر الصحى لهم.

وشكلت وزارة السياحة والآثار لجنة لإدارة الأزمات بالقطاع السياحى تضم المسئولين فى الوزارة والاتحاد المصرى للغرف السياحية وممثلى الجهات المعنية فى الدولة، وتنعقد هذه اللجنة بشكل مستمر لمتابعة كافة المستجدات فيما يخص تأثير فيروس كورونا المستجد على القطاع.

وقامت وزارة السياحة والآثار بالتشديد على المنشآت الفندقية والسياحية بجميع أنحاء الجمهورية لإجراء أعمال التعقيم والتطهير، وفي هذا السياق قامت غرفة المنشآت الفندقية بالتعاقد مع شركتين عالميتين متخصصتين في مجال الصحة والسلامة بغرض المرور على كافة المنشآت الفندقية لضمان تطبيق خطوات التعقيم الصحيحة.