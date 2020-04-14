شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة أزمات بهيئة الرعاية الصحية للتعامل السريع مع تطورات كوفيد 19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية أحد هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بالهيئة ببورسعيد على مدار الساعة للتعامل السريع مع أى تطورات قد تتطلب التدخل السريع.

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية تشديد سبل الرقابة الداخلية بكافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة لمتابعة تطبيق إجراءات مكافحة العدوى لضمان سلامة الأطقم الطبية والعاملين والمنتفعين بالخدمة من المواطنين المترددين عليها .

وتابع السبكى : تعتمد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية على تطبيق معايير الجودة العالمية فى تقديم الخدمة الطبية كما تستند فى خططتها إلى منهجية استغلال التكنولوجيا فى اداء الخدمة والرعاية الصحية للمنتفع حرصا على وقته وتيسيرا علية خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من عدوى كوفيد 19 وفق توجيهات القيادة السياسية .

وكانت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل برئاسة الدكتور أحمد السبكي، أكدت أن تقديم الخدمات الطبية فى مستشفى التضامن ببورسعيد يسير بشكل طبيعى وجميع المنتفعين يتلقون الرعاية الطبية بانتظام ودون توقف مشيرة إلى أن المستشفى خضعت لعمليات التطهير والتعقيم بالكامل كإجراء احترازى دورى لمنع انتشار عدوى فيروس كوفيد 19 المستجد وذلك تطبيقا لمعايير الجودة الشاملة فى تقديم الخدمة .

وكانت أكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل برئاسة الدكتور أحمد السبكي، أن تقديم الخدمات الطبية فى مستشفى التضامن ببورسعيد يسير بشكل طبيعى وجميع المنتفعين يتلقون الرعاية الطبية بانتظام ودون توقف، مشيرة إلى أن المستشفى خضعت لعمليات التطهير والتعقيم بالكامل كإجراء احترازى دورى لمنع انتشار عدوى فيروس كوفيد 19 المستجد وذلك تطبيقا لمعايير الجودة الشاملة فى تقديم الخدمة.

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وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، أنه لا صحة لتوقف تقديم الخدمات الصحية بالمستشفى مشيرة إلى استمرار خدمات علاج الطوارئ، وعلاج أمراض الدم للأطفال والكبار بالمستشفى، وكذلك استمرار عمل العيادات الخاصة بعلاج الأورام، ووحدات الغسيل الكلوى، واللذان يتم تعقيمهما بشكل أسبوعى، مشيرة إلى أنه أمس تم اجراء (105) جلسة غسيل كلوى لمرضى الغسيل الكلوى من إجمالى (2700) جلسة غسيل كلى يتم إجراؤها شهريًا بالمستشفى.

وأضافت هيئة الرعاية الصحية أنه تم تسليم جميع المرضى العلاج المقرر لهم أثناء إجراء جلسات الغسيل الكلوي، مع توزيع الواقيات الشخصية والمطهرات عليهم، لكونهم الأكثر عرضة للإصابة بكوفيد 19 المستجد.



