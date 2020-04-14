شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة: تخصيص 3 أيام للمتخلفين عن صرف منحة الـ500 حنيه نهاية إبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرت اليوم الثلاثاء، مكاتب البريد على مستوى الجمهورية وفروع البنك الزراعى المصرى فى استكمال صرف المرحلة الأولى لمنحة العمالة غير المنتظمة التى قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي للمضاربين من تداعيات فيروس كورونا، وقدرها 500 جنيه لكل مستحق بإجمالى مليون و 500 ألف عامل.

وتفقد وزير القوى العاملة محمد سعفان منذ صباح اليوم الثلاثاء، عددا من مكاتب البريد التي تقوم بصرف المنحة للتأكد من تطبيق آليات وقواعد الصرف للذين وصلتهم رسائل نصية على هاتفهم بمكان الصرف وميعاده، فضلا عن إزالة أية معوقات فى المكاتب التى بها أعداد كبيرة للصرف.

وفى جولته التفقدية بمكاتب بريد هليوبوليس بحرى، وروضة شيراتون، وجه الوزير بضرورة ضمان مسافات تباعديه بين كل فرد يقوم بصرف المنحة، حرصاً على سلامتهم ، كما تم توزيع كمامات ووسائل الوقاية على المواطنين فى المكاتب وأمامها.

وفى تفقده مكتب بريد الثانوية الجوية اشتكى المواطنون للوزير من انتظارهم فترة طويلة منذ الصباح الباكر، وعلى الفور اتصل الوزير برئيس هيئة البريد المصرى لإزالة المشكلة المتعلقة بضعف شبكة الانترنت، التى تم التعامل معها فوراً وحلها وبدأت عملية الصرف بشكل طبيعي وبانتظام .

كما اطمأن الوزير على أعداد الذين قاموا بصرف المنحة من المسجلين الموزعين على كل مكتب ، لافتا إلى أنه حرصا على مراعاة الظروف الطارئة التي تحول دون صرف المنحة للبعض، فقد تم تخصص أيام 26 و27 و28 أبريل الجارى لصرف مستحقات من سيتخلف عن اليوم المخصص له.

كما تابع سعفان، مع مديرى مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة من خلال غرفة العمليات المشكلة برئاستهم والمفتشين بكل مديرية بالمتابعة الميدانية لأعمال صرف المنحة من خلال 5700 منفذ للبريد وفروع البنك الزراعي المصري، مؤكدين اتخاذ الإجراءات الاحترازية والاحتياطيات الوقائية لتلافى حدوث أى تجمعات وتذليل أي صعوبات أو عوائق فى الصرف.









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