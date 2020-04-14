شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تمد سن القبول فى أولى ابتدائى للطلاب ذوى الإعاقة البسيطة حتى 12 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قرارا وزاريا بشأن ضوابط وسن القبول للطلاب ذوى الإعاقة البسيطة بمختلف المراحل التعليمية بمدارس التعليم العام والفنى والتحويل إلى مدارس التربية الخاصة، وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يمتد سن الالتحاق للتلاميذ ذوى الإعاقة البسيطة بالصف الأول الابتدائى بمدارس الدمج من 6 إلى 12 سنة فى أول أكتوبر من العام الدراسى ويجوز فى حالة وجود أماكن شاغرة بالمديرية النزول بالسن إلى خمس سنوات مع عدم الإخلال بالضوابط، كما يمتد سن الالتحاق للطلاب ذوى الإعاقة البسيطة المدمجين بالصف الأول الإعدادى بالمدارس حتى 18 سنة فى أول أكتوبر من العام الدراسى، كما يمتد سن الالتحاق للطلاب ذوى الإعاقة البسيطة المدمجين بالصف الأول الثانوى بالمدارس حتى 21 سنة فى أول أكتوبر من العام الدراسى.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه يسمح بقبول الطلاب ذوى الإعاقة البسيطة المحولين من مدارس التعليم العام والفنى إلى مدارس التربية الخاصة إذا انطبقت عليهم شروط القبول وفقا لنوع الإعاقة فى ضوء القوانين والقرارات المنظمة لذلك، مؤكدة أن هذا القرار يسرى على طلاب التعليم الفنى المدمجين والصادر بشأنهم القرار الوزارى رقم 229 لسنة 2016 ، بشأن الطلاب ذوى الأعاقة البسيطة بمدارس التعليم الفنى.

وفسرت مصادر بوزارة التربية والتعليم هذه القرار قائلة: لو أن طفل لم يتقدم للتعليم حتى سن 12 سنه يمكن قبوله بالصف الأول الابتدائى حتى الـ" 12 سنة ويمتد الاستثناء على المرحلتين الإعدادية الثانوية حسب القرار.