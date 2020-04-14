شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يقود حملة مكبرة لإخلاء العتبة والموسكى من الباعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمنطقتى العتبة والموسكى، لمنع التجمعات حفاظا على سلامة وصحة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا، ومنع انتشاره والمتابعة على منع تواجد الباعة الجائلين بنطاق العتبة والموسكى.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة خلال الحملة المكبرة لإعادة الانضباط لمنطقة الموسكى والعتبة والتى تقوم بها الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة على استمرار منع الباعة الجائلين لمنع الازدحام والتجمعات بتلك المناطق ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وطالب محافظ القاهرة الباعة وأصحاب المحال والمترددين على المكان بمنع التجمعات حرصا على سلامتهم مع ايجاد وسيلة تنظيمية لعملية البيع والشراء خلال الفترة المسموح بها قبل مواعيد الغلق تسهل حصول المواطنين على احتياجاتهم مع عدم التكدس.

ووجه محافظ القاهرة الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن عدم عودة الباعة الجائلين للمنطقة مرة أخرى حرصًا على الصحة العامة.

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فى سياق آخر واصلت أجهزة محافظة القاهرة تعقيم الدواوين العامة والمبانى الحكومية، حيث وجه اللواء خالد عبد العال بسرعة العمل على تطهير مقرات المحافظة والمناطق الأربعة والأحياء والمديريات، للوقاية من فيروس كورونا فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد اتخذ عدة إجراءات تهدف لتوفير بيئة عمل أمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية منها إلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير وإلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الإلكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة.



محافظ القاهرة خلال حملة لرفع الاشغالات بالعتبة ومنع التجمعات



محافظ القاهرة خلال حملة لرفع الاشغالات بالعتبة ومنع التجمعات