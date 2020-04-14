شكرا لقرائتكم خبر عن السفير البريطانى يشيد بالتعاون بين مصر والمملكة المتحدة فى مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت فضائية إكسترا نيوز خبرا عاجلا لها، حول إشادة السفير البريطانى فى القاهرة بالتعاون بين مصر والمملكة المتحدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كان وزير التجارة الدولية البريطانى جريج هاندز، أكد أنه وبعد اتصالات مكثفة مع السفير المصرى لدى لندن طارق عادل، وبالتنسيق مع السفير البريطانى بالقاهرة السير جيفرى آدامز، ستصل شحنة قفازات طبية للعاصمة البريطانية خلال ساعات.

ووجه هاندز، وهو نائب أيضا عن دائرة تشيلسى وفولهام -حزب المحافظين- الشكر للشعب المصرى على ما يقدمه من خدمة للإنسانية.

وتقدم مصر تلك المساعدات انطلاقًا من دور مصر الرائد تجاه الدول الصديقة فى مختلف أنحاء العالم، وتقديم الدعم والتضامن الدائم فى أوقات المحن والأزمات.

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وكانت مصر أرسلت طائرة محملة بمليون ونصف كمامة طبية لإيطاليا نهاية مارس الماضى، وذلك فى محاولة لمساعدة البلد الأوروبى من احتواء أزمة انتشار فيروس كورونا، بعد أن أصبحت أكثر دولة فى العالم تعانى من الفيروس وتجاوز عدد المصابين بها الصين.

وفى نفس السياق، أعرب السفير البريطانى فى مصر، السير جيفرى آدامز، عن امتنانه للرئاسة على الرسالة التى بعث بها الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، متمنياً له الشفاء العاجل، وفقا لبيان من السفارة البريطانية اليوم.

فى غضون ذلك، أعرب وزير الخارجية البريطانى، رون دومينيك راب، عن امتنانه للحكومة المصرية لما أبدته من مرونة وكفاءة فى المساعدة على عودة أكثر من 13 ألف سائح بريطانى خلال الأسبوعين الماضيين.

فى رسالة موجهة إلى وزير الخارجية المصرى سامح شكرى، قال وزير الخارجية البريطانى أن التعاون الممتاز بين البلدين خلال الأسابيع الماضية كان مثالاً على نوع الشراكة المتفق عليها بين الرئيس السيسى ورئيس الوزراء جونسون عندما التقيا فى لندن فى يناير 2020.