شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحذر المدارس من تحصيل مقابل نظير رفع الأبحاث على المنصة الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية والمدارس من عدم تحصيل أية مبالغ مالية من أولياء الأمور والطلاب مقابل رفع الأبحاث على المنصة الإلكترونية "ادمودو" أو الحصول على الرقم التعريفى، مع عدم تسليم إيميل المدرسة لأى جهة خارجية مع اعتبار البريد الإلكترونى للمدرسة وأكواد الطلاب وأكواد الفصول الافتراضية سرية ولا يجوز نشرها على صفحات التواصل الاجتماعى.

وشددت الوزارة على مسئولى المنصة بعمل الفصول الافتراضية داخل كل مدرسة ورفع الأبحاث للطالب, لمع ضرورة متابعة رفع الأبحاث للطلاب علي المنصة من داخل المدرسة وعدم التعامل مع أي جهة خارجية، مع التنبيه علي الطلاب بعدم التعامل مع أي جهة خارجية لإعداد الأبحاث أو رفعها على المنصة أو توجيه الطلاب وأولياء الأمور التعامل مع جهة خارجية ويتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية على الفور حيال من يخالف ذلك، مع متابعة المكتبات أو الكيانات التى يقع فى نطاق الإدارة التعليمية.

وأوضحت الوزارة ، أنه إذا ثبت بيع المشروعات الخاصة لطلاب بمقابل مادي يتم علي الفور التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية.

وكانت الوزارة قررت قصر المناهج على ما تم تدريسه حتى تاريخ تعليق الدراسة (15 مارس 2020) لكافة المراحل التعليمية (عام/فني)، مشيرًا إلى أن الوزارة استحدثت المشروعات البحثية كبديل للامتحانات التقليدية للصفوف من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، كما قدمت المكتبة الرقمية (https://study.ekb.eg) والتى تضم العديد من المراجع والمصادر التعليمية الرقمية المختلفة لمساعدة أبنائنا الطلاب على التعلم، كما أنها تعد مصدرًا رئيسيًا في إعداد المشروعات البحثية للطلاب في المراحل التعليمية من الصف الثالث الابتدائى حتى الثالث الإعدادي، لافتًا إلى أن الوزارة قدمت أيضًا منصة البث المباشر للحصص الافتراضية (https://stream.moe.gov.eg)، هذا بخلاف الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، موضحة "إن منصة Edmodo وجميع الإجراءات التي أعلنت عنها الوزارة جزء أساسي من منظومة التعليم الجديدة، والتي سنعمل على تطويرها خلال السنوات المقبلة، بحيث ستكون عنصرًا مهمًا في منظومة التعليم خلال السنوات المقبلة".