شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ضبط أدوية مغشوشة بالبساتين وتشميع صيدليات مخالفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن حى البساتين، جنوب القاهرة، حملة مكبرة تحت إشراف اللواء محمود ضياء رئيس حى البساتين، استهدفت المرور بنطاق الحى لمتابعة تطبيق قرارات الحكومة للوقاية من فيروس كورونا وغلق المطاعم والمقاهى.

وأكد اللواء محمود ضياء رئيس حى البساتين أن الحملات أسفرت بالتعاون مع لمنطقة الطبية بالبساتين خاصة ادارة الصيدلة ولمديرية التموين بالقاهرة ولمباحث التموين، عن ضبط شخص غير صيدلى حاصل على دبلوم يدير صيدلية بالمخالفة للقانون، وأدوية مجهولة المصدر بالصيدلية.

وأضاف رئيس حى البساتين لـ"الخليج 365"، أن حملة بالتنسيق مع العميد محمد رجائى مدير عام التموين بالقاهرة ورئيس مباحث تموين جنوب وقوة من الشرطة السرية، واعضاء اداة الصيدلة تمكنت من ضبط شخص غير صيدلى يدير صيدلية غير مرخصة بدائرة قسم البساتين ويقوم بالكشف الطبى وصرف العلاج داخل الصيدلية.

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وتابع ضياء : تم ضبط 180 الف قرص و زجاجة شراب و فيالات للحقن مختلفة الانواع جميعها مجهولة المصدر ومغشوشة ، و120 علبة عينات مجانية غير مصرح ببيعها وتداولها، و1400 قرص تأمين صحى غير مصرح بتداوله وبيعه، وما يقرب من 700 عبوة مستلزمات طبية جراحية مغشوشة وغير معقمة .

كما أسفرت الحملة عن تحرير مخالفة ادارة مؤسسة صيدلية بدون ترخيص، ولا يوجد بها اى نوع من الاشتراطات الصحية الواجب توافرها وظروف تخزين سيئة للغاية للمستحضرات الصيدلية.

وفى السياق نفذ حى البساتين حملات متنوعة لمتابعة والتأكد من تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن غلق المقاهي والنوادي واماكن التجمعات ، أسفرت غلق وتشميع ورفع إشغالات من بدروم مجهز لبيع المأكولات بشارع اللاسلكي وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضده، كما تم مصادرة المعدات وإيداعها بمخازن الحى تنفيذا للقانون، مع المتابعة على كافة المحال والمقاهى الموجودة بنطاق الحى ورصد تنفيذها للقرار.