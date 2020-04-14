شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تموين المقطم تواجه جشع التجار وتوزع أسطونات الغاز بالسعر الرسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت إدارة التموين بالمقطم فى حل أزمة سكان الهضبة الوسطى بسبب ارتفاع سعر أسطوانة الغاز، التى وصلت لـ120 جنيها، نتيجة استغلال موزعى الأسطونات بالمنطقة لأزمة فيروس كورونا وتخزين الأسطوانات وبيعها بسعر مبالغ فيه.

وقال علاء السيد مدير عام التموين بالمقطم إنه بناء على شكاوى عدد من المواطنين من سكان الحى بسبب ارتفاع أسعار الأسطونات لدى الموزعين، تدخلت إدارة التموين على الفور بالتنسيق مع شركة بوتجاسكو و تم توفير سيارة محملة بـ100 اسطونة تم توزيعها بالمناطق التى يوجد بها استغلال.

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وأضاف السيد لـ"الخليج 365"، أن تم توفير سيارة بمنطقة الأسمارات و أخرى بالهضية الوسطة بواقع 100 أسطوانة بكل سيارة ، لافتاً إلى أنه تم توزيعه بالسعر الرسميى الذى حددته الدولة 65 جنيه للأسطوانة.

وقال السيد، إنه تم الأتفاق مع شركة بوتجاسكوا على توفير سيارة اسبوعياً محملة بـ100 أسطوانة بكل من الأسمارات و الهضبة الوسطى للتصدى لجشع و استغلال أصحاب النفوس الضعيفة الذين يستغلون الأزمة التى تمر بها البلاد ، مضيفاً إلى أنه تم أيضا تم التنسيق مع قسم شرطة المقطم لتأمين السيارات أثناء توزيع الاسطونات على المواطنين.

وكان عدد من سكان منطقة الأسمرات والهضبة الوسطى تقدموا بشكاوى إدارة التموين بالمقطم من استغلال موزعى اسطوانات الغاز بسعر مبالغ فيه وصل لـ120 جنيه و أحيانا يصل إلى 130 جنيه ، وعلى الفور استجابة ادارة المقطم و تدخلت لحل الأزمة.