شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة سوقى طلخا والمرج بالقاهرة لمنع التجمعات ومواجهة كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزالت أجهزة محافظة القاهرة عدد من الأسواق العشوائية، حيث نفذ حى المرج اليوم حملة لمنع إقامة الأسواق الأسبوعية فى شارع البترول وشارع المحطة الغربى، فى إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بمنع إقامة الأسواق الأسبوعية حفاظا على صحة المواطنين لما تشكله من بؤر للتكدسات.

وفى سياق متصل اتخذ حى الزاوية الحمراء كافة التدابير الوقائية اللازمة لمجابهة انتشار فيروس كورونا حيث تم القيام بحملة مكبرة لرفع اشغالات سوق طلخا ( داير الناحية ) بمنطقة القصيرين، كما تم رفع جميع المخلفات الناتجة عن الإزالة وتطهير وتعقيم السوق والشوارع المحيطة بالسوق.

وفى سياق آخر واصلت محافظة القاهرة حملات الإزالات بنطاق الأحياء للتعديات على أملاك الدولة والبناء المخالف، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بضرورة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بحق العقارات المخالفة واتخاذ كافه الاجراءات ضد المخالفين، وفي هذا الاطار نفذ رئيس حي المقطم حملة مكبرة اليوم بالتنسيق مع الإدارات المعاونة بالحى ومع شرطة المرافق وتم تنفيذ إزالة مخالفة مبانى بالقطعة رقم 7695 الهضبة العليا عن دور خامس مخالف.

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كما شملت الجهود اليوم حملة لحى السلام أول شملت تفيذ 11 قرار ازالة لمخالفات بناء دون ترخيص، وإزالة سوق الجمهورية القديم بمساحه 4320 متر، وإزالة 4 عقارات مقامة بالتعدى على أملاك الدولة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

كما استكمل حى الساحل حملات إزالة العقارات المخالفة لليوم الثالث على التوالى وقد شملت حملات اليوم، إزالة مخالفات بالعقار 31 حاره أسعد متفرع من الخمراية، وإزالة مخالفات بناء بالعقار 59 شارع خمراوية، وإزالة بناء مخالف 205 شارع شبرا وتم اتخاذ كافة الإجراءات تجاه المخالفين.