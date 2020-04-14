شاهد.. قصة أكبر متعافى مصرى من كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت اليوم مستشفى قها للحجر الصحى خروج أكبر متعافى مصرى بفيروس كورونا بعد تمام تعافيه بعد مكوثه لمدة أسبوع وأثبت المسحات التى أخذت منه تعافيه التام من الكورونا وسط فرحة الطاقم الطبى وأبنائه ليعود إلى منزله اليوم بمحافظة المنيا. يقدم ”الخليج 365” للقراء معلومات عن أكبر متعافى مصرى من الكورونا.

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