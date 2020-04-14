شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية يعلن غلق 61 شاطئا وجميع الحدائق والمتنزهات فى شم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على منع وتفريق تجمعات كورنيش الإسكندرية، واستمرار إغلاق الشواطئ، والتعامل بكل حسم مع أى تجمعات، خاصة فى شم النسيم، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها محافظة الإسكندرية لمنع والحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد اللواء محمد الشريف ، محافظ الاسكندرية فى تصريحات خاصة ل"الخليج 365 "، على أن المحافظة سوف تتعامل بكل صرامة وحسم مع تلك التجمعات فى شم النسيم، حيث سيتم تكثيف الحملات لمنع التجمع على الكورنيش والسير بشكل فردى، وفى حالة الضرورة القصوى، مشيرا إلى أن محافظة الإسكندرية قد قامت بإغلاق كافة الشواطئ وعددها 61 شاطئا، للحد من التجمعات على الشواطئ، بالإضافة إلى إغلاق حدائق المنتزة و المعمورة.

وأشار المحافظ، إلى أن هناك حملات مكثفة بكافة الاحياء التى تحتوى على شواطئ فى نطاقها لمنع التجمعات والدخول الى الشواطئ، كما شدد على التحفظ على العربات المتنقلة للمشروبات و المأكولات الخفيفة للحد من تلك التجمعات.

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وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنة أصدر تعليمات واضحة إلى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة اللواء جمال رشاد بإغلاق جميع شواطيء الإسكندرية أمام الجمهور ، وذلك عقب استغلال عدد من المواطنين فترة الاجازة للخروج إلى الشواطيء بالإضافة إلى تنظيم رحلات من المحافظات المجاورة إلى شواطيء الإسكندرية ، مشددا على عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ، والتي تصل عقوبتها إلى السجن وبغرامة مالية أربعة آلاف جنيه.