الصحة: توزيع 65 ألف كاشف سريع عن كورونا بمستشفيات الصدر والعزل والحميات

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وزارة الصحة والسكان عن ضرورة استخدام الكواشف السريعة للكشف عن اصابات فيروس كورونا بين مقدمي الخدمة الصحية بجميع المستشفيات التي تستقبل الحالات المشتبة في اصابتها بفيروس كورونا بالإضافة إلى مستشفيات العزل التي تقدم الرعاية الصحية للمصابين بكوفيد 19 المستجد مؤكدة أنه تم توزيع أكثر من 65 الف كاشف سريع علي هذة المستشفيات.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة والسكان ، يتم عمل مسح أولى لجميع العالمين بمستشفيات، الصدر والحميات والعزل، والعاملين بالإسعاف المخصص لنقل الحالات المشتبه أو المؤكدة بإصابتها بفيروس كورنا المستجد (كوفيد 19).

وشملت توجيهات وزارة الصحة لمديرى المستشفيات بأن يتم إجراء التحليل بشكل دوري كل اسبوعين للحالات السلبية ، ويتم عمل (PCR ) للحالات الإيجابية

Advertisements

وجاء بقوائم توزيع الكواشف المستشفيات وعدد الكواشف التي ستحصل عليها ويبلغ عدد الكواشف التي تم توزيعها علي مستشفيات الصدر والعزل والحميات 65 الف و200 كاشف تم توزيعها علي 17 محافظة.

يشار إلى حصول إلى أن محافظة الغربية استحوذت علي 11 ألف كاشف بينما القاهرة 5800 كاشف والأسكندرية 400 كاشف وأسوان 1800 كاشف، وفي أسيوط 3 الاف و800 كاشف، والاسماعيلية 1400 كاشف ومحافظة الأقصر 1200 كاشف، والبحيرة 6 الاف و400 كاشف، والجيزة 4 الاف و200، والدقهلية 4 الاف و200 كاشف، والشرقية 3 الاف كاشف، والفيوم 1800 كاشف، والقاهرة 5 الاف و800، والقليوبية 5 الاف كاشف، والمنوفية 5 الاف و800، والمنيا 4 الاف و200 كاشف.