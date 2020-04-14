شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا لبحث آليات التعامل مع احتفالات شم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء وبحضور عدد كبير من الوزراء، لمتابعة مستجدات أزمة كورونا .

وتستعرض اللجنة خلال اجتماعها موقف شم النسيم، وما اذا كان سيتم اعتباره مثل يومى الجمعة والسبت والغلق التام 24 ساعة للمراكز التجارية والمحال الكبرى والمولات أم سيتم فرض حظر تجول شامل خلال هذا اليوم.

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كما تناقش اللجنة الأزمة التى شهدتها العتبة أمس من تزاحم المواطنين بصورة كبيرة وتكدسهم .

وكان رئيس الوزراء قد أكد خلال إجتماع اللجنة السابق أن عقد الاجتماع في هذا التوقيت يأتي بهدف استعراض الوضع الحالي والتدابير والإجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد، تمهيداً لوضع عددٍ من البدائل والسيناريوهات المقترحة للتعامل بشكل مرحلي مع الأزمة، مشدداً على ضرورة التنسيق التام بين الجهات التي تم تكليفها باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الأزمة، مع مراعاة توفير كافة المستلزمات الطبية المطلوبة لجميع المستشفيات.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: " نتابع بصورة دورية استمرار عمل المصانع، ونقل البضائع؛ للتأكد من استمرار عجلة الإنتاج في الدوران، وفي الوقت نفسه توفير احتياجات المواطنين من السلع المختلفة".