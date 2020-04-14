شكرا لقرائتكم خبر عن عمال العاصمة الإدارية لوفد البرلمان: "وقوف الرئيس فى ضهرنا محسسنا بالأمان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب برئاسة عماد سعد حمودة، علي لقاء العاملين بالمشروعات المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد١٩".

وقال النائب عماد سعد حمودة موجها حديثه للعمال: "احنا النهاردة هنا علشانكم، ولو فيه اي شركة استغنت عن موظفين أو خفضت الرواتب قولوا متخافوش".

وأضاف حمودة: "الدولة تعليماتها واضحة وكل الدعم لكم، شوفتوا بنفسكوا رئيس الجمهورية بنفسه بينزل ويمر على مواقع العمل.. علشان يطمن عليكوا لأنكم رأس مال البلد الحقيقي.. وفي ظل القيادة السياسية الحالية لن يضار عامل واحد".

من جانبهم أكد العمال، أن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، يتم تطبيقها بكل صرامة، ولا يسمح لعامل بدخول موقع العمل إلا بعد إجراء كشف الحرارة، ولبس الكمامة والتعقيم، ويتم قياس الحرارة أكثر من مرة يوميا.

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وأشار العمال إلي أنه لم يتم الاستغناء عن أي عامل أو تخفيض مرتبات، مؤكدين على حصولهم علي جميع المستحقات فى وقتها.

وطالب احد العاملين بالعاصمة الإدارية، من وفد لجنة الإسكان، توصيل رسالة للرئيس عبد الفتاح، "اكتر حاجة فرحانين بيها، أن رئيس الجمهورية بيحب الغلابة، علشان كدة احنا شغالين ومطمنين أن محدش هيقدر ياكل حقنا أو ييجي علينا، لأن عندنا ضهر اسمه الرئيس السيسي".

يذكر أن لجنة الإسكان، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، والدكتور اسماعيل نصر الدين، والنائب يسرى المغازي، والنائب محمد اسماعيل، لتفقد الأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على العمال والموظفين، ضد فيروس كورونا.