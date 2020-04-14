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رئيس وزراء السودان يبحث مع وزيرى الرى والخارجية موقف مفاوضات سد النهضة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض رئيس الوزراء السودانى الدكتور عبدالله حمدوك بمكتبه اليوم لدى لقائه أسماء محمد عبدالله وزيرة الخارجية السودانية، والبروفسير ياسر عباس محمد وزير الرى والموارد المائية وأعضاء اللجنة المفاوضة بمكونيها الفنى والقانونى، استعرض موقف المفاوضات حول ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي.

 

واطمئن حمدوك – بحسب وكالة سونا - على موقف السودان التفاوضى، والترتيبات التى اعتمدتها اللجنة من حيث المعلومات التى توفرها اللجان السبعة لدعم التفاوض.

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وأثنى حمدوك على الجهد والعمل الكبير الذى يبذله فريق التفاوض، والروح الوطنية العالية والمهنية وروح الفريق التى يتمتع بها، كما اطلع حمدوك على الملامح العامة لمسودة الاتفاق التى توصل لها الأطراف الثلاث خلال جولات واشنطن التفاوضية. وجدد ثقته التامة فى وزير الرى والموارد المائية السودانى وفريقه التفاوضى.

 

وأكد حمدوك،  أن مصالح السودان فى مياه النيل وروافده محفوظة حاليا وللأجيال القادمة، وذلك بفضل الخبرة والجهد الكبير المبذول دوما من أبنائه.

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