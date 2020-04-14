شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة لوفد البرلمان: الدولة مستعدة لأى مرحلة بمواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، هيئة مكتب لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، بمقر الوزارة، وذلك فى ضوء متابعة آخر الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والاستعدادات والاحتياطات التى تتخذها الدولة للتعامل مع أى سيناريو آخر فى مواجهة الأزمة خاصة إذا زادت الإصابات عن المعدلات الحالية.

وضم وفد لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، كل من: الدكتور محمد العمارى، رئيس اللجنة، والدكتور عبد المنعم شهاب وكيل اللجنة، والدكتور عصام القاضى وكيل اللجنة، والدكتور سامى المشد، أمين سر اللجنة.

من جانبه، قال الدكتور عبد المنعم شهاب، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن هيئة مكتب اللجنة التقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بمقر الوزارة، أمس الاثنين، وتناول اللقاء الحديث عن الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، والاستعدادات المطروحة فى حالة "لا قدر الله" زادت الإصابات وتفاقمت الأزمة.

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وتابع "شهاب": "وزيرة الصحة طمأنتنا على الإجراءات والمرحلة التالية فى حالة لا قدر الله زادت أعداد الإصابات بفيروس كورونا أكثر من ذلك، والوزيرة أكدت أن الدولة مستعدة جيدا وتتخذ الاحتياطات اللازمة فى حالة وصلنا للمرحلة الثالثة وزادت الإصابات، لكننا نتمنى ألا نصل لهذه المرحلة، وأن تنجح الدولة فى محاصرة هذا الوباء ومنع انتشاره".

وأشار وكيل لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إلى أن وزيرة الصحة تعقد اجتماعات متواصلة بالفيديو كونفرانس مع مديرى مستشفيات العزل، لدعم الأطقم الطبية وطمأنتهم وتوجيه الشكر لهم، وتقوم بدعمهم معنويا فى هذه الظروف الصعبة، لأنهم خط الدفاع الأول عن الوطن فى هذه الأزمة، والجميع يقدرهم ويوجه الشكر لهم ويدعمهم، شعب وقيادة وبرلمان وحكومة.

وأضاف الدكتور عبد المنعم شهاب، أن وزيرة الصحة أكدت على دعم مستشفيات العزل والحجر الصحى لمرضى فيروس كورونا بفرق طبية من الأمانة العامة للطب النفسى، للأطقم الطبية المتواجدين فى هذه المستشفيات، كما تتابع مدى توافر المستلزمات الطبية الوقائية والعلاجية فى المستشفيات، وطلبت منهم إخطار الوزارة قبل انتهاء أى مستلزمات بأسبوع أو وقت كاف وسيتم على الفور توفيرها، وشددت على حرص الوزارة على توفير كل الإجراءات الوقائية اللازمة للأطقم الطبية.

من جانبه، قال الدكتور سامى المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بالبرلمان: "اللقاء مع وزيرة الصحة ضم هيئة مكتب اللجنة فقط، وذلك للاطلاع على الجهود التى تبذلها الوزارة والسيناريوهات التى تستعد للتعامل بها مع الأزمة بعد ذلك، وأطلعت الوزيرة اللجنة على الظروف التى يتم العمل خلالها والبروتوكولات التى يعملوا عن طريقها، وكل الإجراءات المحتملة فى وقت لاحق".