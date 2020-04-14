شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع 4 درجات بحرارة الجو والعظمى بالقاهرة تصل 30 نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أنه من المتوقع بداية من اليوم الثلاثاء ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة يستمر الأربعاء والخميس، حيث ترتفع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بالجمهورية بمعدل 4 درجات، وتصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة الأربعاء والخميس 30 درجة.

وأشار مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة فى الليل والساعات الأولى فى الصباح الباكر، مناشدا المواطنين بعدم المبالغة فى تخفيف الملابس، قائلا:"بلاش النص كم دلوقتى".

وكشف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أنه من المتوقع مع نهاية الأسبوع أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحرى ولكنها غير مؤثرة على الحياة اليومية، مناشدا السائقين القيادة بهدوء على الطرق بسبب الشبورة المائية.

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وأوضح مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أنه من المتوقع أن تظهر الشوائب العالقة فى ساعات النهار وأتربة خفيفة على الطرق اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، موضحا اعتدال الملاحة البحرية على البحر المتوسط مع وجود اضطراب الملاحة البحرية فى خليج السويس والبحر الأحمر .

ويشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة، حيث يسود بالقاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة.

وقال الخبراء، أن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، ومطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة إلى نشيطة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى لاضطراب فى الملاحة البحرية، وشمال الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا، والرياح نشطة، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا، والرياح نشطة .