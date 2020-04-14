شكرا لقرائتكم خبر عن نظام دفاع روسى ينجح فى إسقاط 16 طائرة تركية مسيرة بليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم نظام الدفاع ( بانتسير- سي 1) الروسى الصنع أداء رائع فى ليبيا منذ نشره من قبل الجيش الوطني الليبى فى تقرير للجريدة الروسية افيا بروا، حيث تمكن من تدمير ما يصل إلى 16 طائرة تركية بين نوفمبر 2019 ومارس 2020.

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حسب التقرير نشره موقع المصدر نيوز، تمكن الجيش الوطني الليبي في الفترة من نوفمبر 2019 إلى مارس 2020 من تدمير 24 طائرة مسيرة تركية في سماء ليبيا، ووفقا للمعلومات المحدثة، تم تدمير 16 منهم بواسطة نظام الدفاع الجوي الروسي ( بانتسير- سي 1) ".

أشارت مصادر الجيش الوطني الليبي أن الطائرات التركية بدون طيار تسقط أمام نظام الدفاع الجوي بانتسير - سي 1، حيث أنها لا تمتلك أسلحة قادرة على الضرب أولا.