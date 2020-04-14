الزراعة: استمرار غلق حدائق الحيوان والأورمان والأسماك خلال أعياد الربيع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استمرار غلق جميع الحدائق والمتنزهات التابعة للوزارة فى جميع المحافظات خلال أعياد شم النسيم، لمنع كافة أشكال الزحام والتكدس، ومنعا لانتشار فيروس كورونا المستجد بين المواطنين. وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أنه لن يتم فتح حدائق الحيوان والأورمان والأسماك وباقي الحدائق التابعة لوزارة الزراعة أمام المواطنين خلال أعياد الربيع في ظل الظروف الراهنة وحرصا على سلامتهم. Advertisements يأتى ذلك فى ضوء تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد (covid 19)، وضمن ما تتخذه وزارة الزراعة من إجراءات وتدابير بكافة الهيئات التابعة لها. وقد ناشد زير الزراعة المواطنين الالتزام بتلك التعليمات حرصا على الصحة العامة وتنفيذ كافة التعليمات الطبية لمجابهة الفيروس. من ناحيته أكد الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان إنه يتم تطهير وتعقيم حديقة الحيوان والحيوانات بشكل دورى مرتين فى الأسبوع كما يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لوقاية الموظفين من فيروس كورونا.

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