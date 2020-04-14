رئيس "العاصمة الإدارية" لوفد البرلمان: اتخذنا كافة الاجراءات الوقائية لحماية العاملين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

كشف المهندس محمد عبدالمقصود رمضان، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا التي تم اتخاذها، للحفاظ على انتظام سير العمل والعاملين في جميع المشروعات.

وأكد خلال استقباله وفد لجنة الإسكان والمرافق العمرانية بمجلس النواب، برئاسة عماد سعد حمودة، أن أي عامل سواء مقيم أو يأتي يوميا يتم دخوله قبل بداية العمل على ممر التعقيم، خصوصا في الشركات كثيفة العمالة.

وأوضح أنه في حال وجود أي اعراض على أي عامل يتوجه إلى المستشفى للفحص، مشيرًا إلى أن هناك وحدتين صحيتين داخل العاصمة وهناك أطباء مقيمين على مدار الـ٢٤ ساعة.

وأكد المهندس محمد عبدالمقصود، أنه تم تعقيم كل المواقع في العاصمة الإدارية الجديدة خلال فترة توقف العمل، على مدار ٣ أيام، بما فيها مقرات التسكين، فضلا عن قيام الشركات بالتعقيم يوميًا.

وردًا على تساؤل النائب إسماعيل نصر الدين، حول نسبة عودة العمل في الشركات العاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كشف رئيس جهاز العاصمة أن نسبة عودة العمل وصلت إلى ٨٠%.

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من جانبه أشاد المهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعودة العمل مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، واصفًا القرار بـ"الصائب".

وأوضح حمودة، أن طبيعة عمل قطاع المقاولات لا تحتاج الإجراءات الوقائية مثل ما يحتاجه القطاع الصناعي، لأن طبيعة العمل تكون متباعدة في مواقع العمل.

وأشار النائب، إلى أن توقف العمل في المشروعات يمثل أزمة في تراجع الاقتصاد، لاسيما وأن قطاع المقاولات يمثل قاطرة التنمية.

وأكد أن أهمية استمرار العمل في قطاع المقاولات ضروري لصالح العمالة غير المنتظمة حيث أن هناك ما يقرب من 5.6 مليون في هذا القطاع.

وأشار إلى أن الهدف من الزيارة الاطمئنان على سير العمل واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل مواقع العمل.

وقدم وفد اللجنة برئاسة عماد سعد حمودة، وبمشاركة كلا من النائب يسري المغازي، وكيل اللجنة، والنائب محمد إسماعيل، أمين سر اللجنة، والنائب إسماعيل نصر الدين، بعض الأدوات الخاصة بالتعقيم في مواجهة فيروس كورونا (غسول - كمامة - جوانتي - مطهر) لتوزيعها على العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة.