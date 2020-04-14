عدم الالتزام ينذر بكارثة.. بيان عاجل بشأن فرض حظر تجول شامل يوم شم النسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي

تقدم النائب أحمد الخشب، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل، اليوم الثلاثاء، إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، موجه إلى الحكومة، بشأن فرض حظر تجول شامل يوم الإثنين المقبل في احتفالات أعياد شم النسيم.

وقال الخشب، في بيانه العاجل، إن ما حدث خلال اليومين السابقين من ازدحام وعدم الالتزام من جانب البعض ينذر بكارثة قد تحدث نتيجة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا حال نزول المواطنين للتنزه والاحتفال بالأعياد.

وأضاف عضو مجلس النواب أن الأزمة الخطيرة ستكون بالضغط على المنظومة الصحية، والتي لن تستوعب عددًا كبيرًا مفاجئًا في الإصابات.

ودعا الخشب المواطنين إلى توخِّي الحذر والالتزام بالقرارات والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.