محافظ القاهرة: حظر موائد الرحمن والخيام الرمضانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: قرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، حظر إقامة موائد الرحمن والخيام الرمضانية والندوات الدينية والثقافية التي كانت تعقد خلال شهر رمضان المبارك وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وطالب المحافظ، وفق بيان، اليوم الثلاثاء، نوابه ورؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات لمتابعة تنفيذ هذا القرار خلال شهر رمضان المعظم خاصة وأن هذه الفعاليات تضم تجمعات كثيفة حرصا على سلامة المواطنين .

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