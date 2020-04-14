محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات غرق شاب بنهر النيل في مركز العياط جنوب المحافظة.
بلاغ تلقاه مأمور القسم من أسرة الشاب "م.ر" في العشرينات من العمر، بغرقه وعدم العثور على جثته.
وتبين بالفحص أن الشاب اختل توازنه وسقط في نهر النيل بمحيط كوبري المساندة، وعثر على متعلقاته الشخصية و"الشبشب" الخاص به.
وتكثف قوات الإنقاذ النهري بالجيزة جهودها، لانتشال الجثة من خلال تمشيط نهر النيل بمحيط مكان الواقعة.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر "بيدوروا على الجثة".. "شبشب ومتعلقات شخصية" آخر ما تبقى من "غريق العياط" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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