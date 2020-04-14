محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تكثف قوات الإنقاذ النهري بالجيزة جهودها، لانتشال جثة غريق بمركز العياط جنوب المحافظة. تلقى العميد محمد عطوية مأمور قسم شرطة العياط إشارة من شرطة النجدة بغرق شاب بقرية المساندة. وأشارت التحريات الأولية إلى أن المتوفى شاب في العشرينات من العمر، لقي مصرعه غرقا بنهر النيل. تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "غريق في النيل".. الإنقاذ النهري يبحث عن جثة شاب بالعياط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.