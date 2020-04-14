ضبط صاحب شركة بحوزته 6 أطنان سكر ودقيق مجهولة المصدر بالظاهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لأمن العاصمة، القبض على صاحب شركة بحوزته 6 أطنان سلع غذائية في منطقة الظاهر. ونجحت حملة تموينية، في ضبط المدير المسئول عن شركة لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة الظاهر بمحافظة القاهرة، لحيازته (6,500طن سلع غذائية "سكر –دقيق") ، وكذا (5340 لفة "قمر الدين - تين مُجفف")مجهولة المصدرتمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وباشرت النيبابة التحقيق.

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