تأجيل محاكمة أيمن بهجت قمر فى التهرب الضريبي لـ6 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنح التهرب الضريبي، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة المؤلف والشاعر الغنائي أيمن بهجت، على خلفية اتهامه بالتهرب من دفع مبلغ 513 ألف جنيه للضرائب، لجلسة 6 يوليو.

وكشفت القضية رقم 62 لسنة 2016، عن تهرب المؤلف والسيناريست أيمن بهجت محمد قمر الشهير بـ"أيمن بهجت قمر"، من دفع 513 ألف جنيه، من الضرائب المستحقة على الأغاني والمؤلفات الغنائية، في الفترة من 2009 حتى 2013.