محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:
كشفت تحريات المباحث تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة؛ في واقعة ضبط بائع متجول عطل حركة مترو الأنفاق في محطة الزهراء، أنه على خلافات دائمة مع زوجته، بائعة متجولة، حاولت اختطاف ابنته منه بمساعدة أهلها بائعين متجولين أيضًا داخل محطة مترو الزهراء.
وأوضحت تحريات العميد عبدالفتاح القصاص رئيس مباحث قطاع الجنوب، والعميد أيمن وحيد، مفتش المباحث، أن المتهم اشتد الخلاف بينه وبين زوجته وأهلها على حضانة الطفلة على رصيف مترو الزهراء، ففر الجاني بصحبة نجلته نحو قضيب المترو في محاولة للهروب من تكاتفهم وتجمعهم عليه.
وتبين أن الرجل صاحب الـ35 عامًا تباطأت حركته أثناء عبور قضيب المترو، في ذات الوقت الذي تصادف وصول المترو ودخوله نطاق المحطة، ما اضطر سائق المترو إلى إيقافه.
شهدت حالة من الهرج والمرج داخل المحطة، الأمر الذي استدعى وصول الأمن وضبط المتهم بعدما تلقى المقدم إسلام عبدالعال، رئيس مباحث مصر القديمة، إخطارًا من شرطة النقل والمواصلات.
وبعد القبض على المتهم بمأمورية قادها الرائد عبدالرحمن يوسف، معاون أول مباحث مصر القديمة. تبين ضبطه سابقًا في قضيتي سرقة حيوانات واعتداء على موظف.
تحرر المحضر اللازم عن الواقعة وأحيل المتهم للنيابة لتولي التحقيق، وأسند إليه اتهامات بتعطيل حركة النقل والمواصلات، والنزول على الحرم الآمن لقضيب المترو، وتكبيد الدولة خسائر.
كانت هذه تفاصيل خبر التحريات في واقعة "تعطيل مترو الزهراء": المتهم سبق اتهامه بسرقة حيوانات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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