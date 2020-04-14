"عاوزين ياخدوا بنتي".. بائع يثير الذعر ويعطّل المترو بمحطة الزهراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على بائع متجول، عطّل حركة المترو بمحطة الزهراء في اتجاه حلوان إلى المرج أمس الأول.

تلقى المقدم إسلام عبدالعال، رئيس مباحث مصر القديمة، إخطارًا من شرطة النقل والمواصلات بقيام "عبدالمقصود م." سبق ضبطه في قضيتي سرقة حيوانات واعتداء على موظف، بتعطيل حركة المترو.

وكشفت تحريات العميد عبدالفتاح القصاص رئيس مباحث قطاع الجنوب، والعميد أيمن وحيد، مفتش المباحث، أن المتهم على خلافات دائمة مع زوجته وأنها كانت تهدده بإبعاد أطفالهما عنه.

وأضافت التحريات أنه أثناء قيام المتهم بعمله بنطاق رصيف مترو زهراء مصر القديمة نشبت مشادة كلامية بينه وبين زوجته وأهلها أثناء وقوفهم جميعًا على رصيف المترو.

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وقال المتهم أمام رجال المباحث إنه خشي قيام أهل زوجته بأخذ نجلته 3 سنوات "عاوزين ياخدوا بنتي مني"، فاصطحبها ونزل بها مسرعًا إلى الأسفل باتجاه قضيب المترو للعبور للجهة الأخرى في محاولة للهروب من مطاردتهم له.

وحسب التحريات فإن المتهم تباطأ بالعبور في ذات الوقت الذي تصادف وصول المترو ودخوله نطاق محطة الزهراء ما اضطر سائق المترو للتوقف.

وحضرت قوة أمنية من شرطة النقل والمواصلات وطالبت المتهم بالصعود وبعد حوالي 3 دقائق انصاع للنداء وصعد إلى الرصيف ثم عادت حركة المترو لطبيعتها.

وأمر اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة فتم ضبطه بمأمورية قادها الرائد عبدالرحمن يوسف، معاون أول مباحث مصر القديمة.