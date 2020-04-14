مطاردة انتهت بجثة.. قصة عصابة ولاد العم في جريمة "٦ الصبح" بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

٤ عاطلين وبندقية خرطوش و١١ طلقة وتروسيكل وقتيل، تلخص تلك المفردات ملابسات مقتل سمسار بطلق ناري بمنطقة الهرم.

تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة توصلت إلى أن تشكيلا عصابيا يترأسه "محمد.ص" 22 سنة، ونجل عمه "طارق.ش" 19 سنة عامل، و"عبدالله.م" 21 سنة عاطل، و"نبيل.م" 18 سنة عامل، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات.

المتهمون الأربعة يقيمون في مركز أبو النمرس جنوب الجيزة، ويتخذونها نقطة انطلاق لتنفيذ جرائمهم باستخدام تروسيكل وبندقية خرطوش.

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آخر وقائع السرقة لأفراد عصابة ولاد العم تغيرت ملامحها وانتهت بوقوع جريمة قتل إذ تلقى العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بمقتل سمسار على يد مجهولين بشارع الأورمان بدائرة القسم، وتبين مقتل "أحمد.ا."، سمسار، في العقد الرابع من العمر، إثر تلقيه طلقة بالرقبة، لدى مطاردته مجهولين حال سرقتهم سيارة شقيقه في تمام السادسة صباحا.

خطة البحث شملت فحص كاميرات المراقبة بمحيط الجريمة، وتتبع خط سير هروب الجناة، والاستعانة بالمصادر السرية، فضلا عن فحص العناصر الإجرامية المعروف عنهم ارتكاب جرائم مماثلة.

وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن تشكيلا عصابيا مكون من أربعة أشخاص " عاملين وعاطلين"، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب سرقات السيارات من الطريق العام.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط المتهمين تنسيقا مع مباحث أبو النمرس، وبحوزتهم بندقية خرطوش، 11 طلقة نارية، 2 عتلة حديدية، مقص حديدي، تروسيكل المستخدمين في الحادث.