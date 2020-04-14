ضبط صاحب مخبز لاستيلائه على 210 آلاف جنيه بمصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لأمن العاصمة، القبض على صاحب مخبز استولى على 210 آلاف جنيه من أموال الدعم بمصر القديمة.

وضبطت حملة تموينية برئاسة اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة المدير المسئول عن مخبز بلدي كائن بدائرة قسم شرطة مصر القديمة محافظة القاهرة، لاستيلائه على مبلغ 210075 جنيهاً مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا، عن طريق اختراقه وتلاعبه في نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية، وتصرفه في الدقيق البلدى ببيعها في السوق السوداء طبقاً لتقرير اللجنة المشكلة من وزارة التموين وشركة تطبيقات الكروت الذكية.

تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.