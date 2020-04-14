شكرا لقرائتكم خبر عن «الجمعيات الأهلية»: توفير المستلزمات الوقائية ودعم العمالة والأسر المتضررة جراء كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إنه بدأ تنفيذ خطة عمل في مواجهة فيروس كورونا على مستوى 27 محافظة في كل أنحاء الجمهورية بمشاركة مجموعة من الشباب المتطوع، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات والوزارات المختصة.

وأوضح الاتحاد في تقرير غرفة العمليات التي شكّلها للتصدي لفيروس كورونا برئاسة الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد، أن خطة العمل اشتملت على ثلاث محاور أولها في مجال التوعية ورفع الوعي، حيث تم طبع مطبوعات وملصقات للتوعية بالمرض وأعراضه وسبل الوقاية منه وتوزيعها على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات الإقليمية بجميع المحافظات لتوزيعها على جميع المواطنين مع الأخذ في الاعتبار ذوى الإعاقة ويكون ذلك بمعرفة المتطوعين من الشباب، وأيضا رفع وعى العاملين ومقدمي الخدمة في جميع الجمعيات والمؤسسات ومراكز الأنشطة التي تقوم بها ومنها دور (دور الأيتام، نوادي المسنين، العيادات والمستشفيات وغيرها) .

كما قام الاتحاد بنشر جميع المعلومات والأنشطة التي يقوم بها الاتحاد العام في مواجهة فيروس كورونا عن طريق موقع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومواقع الجمعيات والمؤسسات والاتحادات على شبكات التواصل الاجتماعي .

وأشار الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أنه فيما يخص مجال تقديم الخدمات، قام بتوفير المستلزمات الطبية كجهاز قياس الحرارة عن بعد وجهاز قياس نسبة الأكسجين للمراكز الطبية التابعة للجمعيات الأهلية، وتوفير وسائل النظافة ومكافحة العدوى وهى (المنظفات والمطهرات وكمامات وجوانتيات للعاملين بالجمعيات والمواطنين الأكثر احتياجاً)، وتطهير مقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية وجميع الأنشطة الخاصة منها (دور المسنين، الأيتام، الحضانة، العيادات وكافة مراكز تقديم الخدمة) وأي أماكن آخري بجميع المحافظات، وحصر مستشفيات الجمعيات والمؤسسات الأهلية بجميع المحافظات وعدد غرف العناية المركزة .

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وكشف الاتحاد أنه قرر تقديم الدعم النقدي للعمالة الموسمية تعويضاً عن الأضرار المادية التي لحقت نتيجة توقف بعض الأنشطة الخاصة بالجمعيات تنفيذاً لقرارات الحكومة، مشددًا على أن الاتحاد العام والاتحادات الإقليمية وجميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية في حالة استنفار كامل لتلقى أي توجهات من الوزارة ومن كافة الجهات المعنية لتنفيذ أي تكليفات .

كما حرصت الجمعيات على دعم الأسر المتضررة نتيجة الإجراءات الاحترازية التي قامت بها الدولة على مستوى الجمهورية وذلك من خلال توفير احتياجات الأسر المتضررة من دعم نقدي وعيني.

ويرأس الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، غرفة عمليات الاتحاد لمواجهة فيروس كورونا، فيما تضم في عضويتها كلاً من: د. شيرين برسوم، ود. جميل عبيد بباوى، ود. ألفت فرج، وإيمان جمال الدين، وصابر محمد أبوضيف.

كما شكّل الاتحاد لجنة متابعة لغرفة عمليات مواجهة فيروس كورونا برئاسة الدكتور طلعت عبدالقوي، وتختص اللجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتفعيل خطة عمل الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية في مواجهة فيروس كورونا من خلال وضع خطط وبرامج وأنشطة يتم تنفيذها من قبل منظمات المجتمع المدني بكافة أنحاء الجمهورية لتوعية المواطنين بمخاطر فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه ويكون مقر اللجنة وغرفة العمليات الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية .