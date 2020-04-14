شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: إغلاق سوق المطرية نهائيًا للحد من انتشار «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، التنسيق بين محافظة القاهرة ووزارة الداخلية، لإيقاف العمل بسوق الخميس بحي المطرية وإغلاقه بصورة نهائية، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، بتشديد الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، ومنع تجمعات المواطنين خاصة في الأسواق العشوائية للحفاظ على صحة وسلامة المترددين عليها، وكذا الباعة المتواجدين به.

كما يأتي القرار لما كان يسببه السوق من التلوث البصري والسمعي والبيئي للمنطقة المحيطة به، خاصة أمام مبني مستشفى المطرية، بسبب تراكم القمامة وكثرة الاشغالات، وكذا إعاقة ما تقوم به الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من أعمال إنشائية حالياً بالمنطقة وإقامة عدد من الكبارى والمحاور الجديدة والتنسيق الحضاري للمنطقة بالكامل.

وقال شعراوي، في تصريحات صحفية الثلاثاء، إنه تواصل مع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لبحث تخصيص ٨٢٢ باكية و٣٠٠ محل، بمساحات مختلفة في أحد المباني التابعة لهيئة الأوقاف بمنطقة المسلة بالمطرية، والتي تبعد عن موقع السوق القديم بمسافة ٢ كيلو متر، وذلك لنقل الباعة الذين كانوا يتواجدون بسوق الخميس.

وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة بين وزارة التنمية المحلية والمحافظة لتقدير القيمة الإيجارية المقترحة للباكيات والمحال الجديدة والتنسيق مع وزارة الأوقاف في هذا الشأن، والاتفاق على أسعار مناسبة ومراعاة الباعة وحسب مساحة وموقع المحل والباكيات، خاصة أن الحكومة تسعى لنقل الباعة لسوق نموذجي وحضاري جديد، تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

في السياق ذاته، تفقد اللواء محمود شعراوي، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، المبني التابع لهيئة الأوقاف المصرية، حيث استمع شعراوي وعبدالعال إلى عرض من المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، حول مكونات المبني والمساحات الخاصة بالباكيات والمحال المقترح نقل الباعة إليها وكذا بعض الشقق الموجودة في نفس المبني والمخصصة كورش صغيرة.

ووجه شعراوي باستكمال بعض الأعمال الإنشائية في المبني بالتنسيق مع وزارة الأوقاف وذلك خلال شهر، ليكون جاهزاً للتخصيص للباعة الراغبين في الانتقال واستئجار محل أو باكية به.

كما طالب الوزير بحصر أعداد الباعة الراغبين في الحصول على محل وباكية في الموقع الجديد، وذلك بالتنسيق مع هيئة الأوقاف المصرية، بعد إعداد عقود إيجار موحدة تتضمن مبالغ مالية للصيانة، مشيرا إلى وجود قطعة أرض على مساحة 5 أفدنة بالقرب من المبنى سيتم إقامة جراح سطحي للسيارات عليها للمترددين على السوق الجديد والمناطق المحيطة، وذلك في إطار حرص الوزارة والمحافظة على التيسير على المواطنين في تحركهم اليومى بالمنطقة وعدم حدوث أي تكدسات مرورية خاصة.

وأشاد شعراوي بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في إنشاء عدد من الكبارى والمحاور المرورية الجديدة بحى المطرية وعدد من الأحياء بمحافظة القاهرة ورفع كفاءة شوارع العاصمة والتنسيق الحضارى لمنطقة سوق الخميس بالمطرية والتطوير الذي تشهده المنطقة بالكامل خلال الفترة الحالية.

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وشدد على ضرورة الاستمرار في تحسين مستوى كل الخدمات التي تقدم للمواطنين وتحسين مستوى النظافة ورفع القمامة من الشوارع أولاً بأول بجانب التواصل المستمر مع المواطنين للاستماع إلى شكواهم وحلها بصورة سريعة وخاصة التي تخص إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

من جانبه، أشار محافظ القاهرة إلى جهود المحافظة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتطوير المنطقة المحيطة بالمبني الجديد حتي يتم نقل الباعة إلى موقع أكثر أماناً مع توفير كافة الخدمات وتطوير المداخل والمخارج ورفع كفاءتها.