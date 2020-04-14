شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تعلن خطة صرف الدعم النقدي لمستفيدي «تكافل وكرامة» لشهر إبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمدت نڤين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، خطة الصرف لمستحقي الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» لشهر إبريل 2020، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة التكدسات.

ويبلغ عدد الأسر المستفيدة حوالي ٣ مليون أسرة، بما يشمل حوالي ١٢ مليون فرد، ويبلغ إجمالي الدعم المنصرف هذا الشهر حوالي مليار و385 مليون جنيه من خلال منافذ مكاتب البريد على مستوى الجمهورية والبالغ عددها حوالي ٤٠٠٠ مكتب بريد.

وقالت «القباج»، أنه حرصاً على صحة المستفيدين من «تكافل وكرامة»، فقد اتخذت الوزارة عدد من الإجراءات لتفادي تكدس وزحام المواطنين ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره، والتي تضمن تقسيم فئات المستحقين للصرف على عدد من الأيام .

وأضافت «القباج»، أنه قد تقرر بدء الصرف لمستفيدي «كرامة» يومي السبت والأحد (18،19) إبريل، ويبلغ عددهم أكثر من مليون مستفيد من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، بقيمة إجمالية حوالي ٤٨٢ مليون جنية، وبعدها يتم الصرف لمستفيدي «تكافل»، والذين يبلغ عددهم حوالي ٢مليون أسرة، بإجمالي قيمة حوالي ٩٠٣ مليون جنيه، بخلاف ٥٠٠ ألف أسرة يتم دعمهم من قبل برنامج «الضمان الإجتماعي»، والذي سيتم تحويلهم إلى تكافل وكرامة قبل نهاية العام المالي ٢٠٢٠- ٢٠٢١ مع صدور قانون للدعم النقدي الموحد الذي يتضمن جميع أنواع الدعم النقدي للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية.

تأتي محافظة المنيا كأكثر المحافظات من حيث الاستفادة من الدعم النقدي المشروط حيث يبلغ الدعم المقدم لها في إبريل أكثر من ١٥٤ مليون جنيه يستفيد منها حوالي ٣٣٠ ألف أسرة.

أما محافظة أسيوط فهي ثاني المحافظات من حيث عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة في شهر إبريل، حيث تبلغ ميزانية الدعم المخصص لها حوالي ١٢٤ مليون جنيه يستفيد منها حوالي ٢٧٠ ألف أسرة .

وتحتل محافظة الجيزة المركز الثالث، حيث بلغ إجمالي الدعم الموجه لها في إبريل ١١٥ مليون جنيه يستفيد منها ٢١٠ ألف أسرة تقريباً، ثم محافظة سوهاج، وخصص لها في إبريل ١١٠ مليون جنيه تقريباً لعدد ١٤٠ ألف أسرة، تليها محافظة بني سويف، حيث بلغ الدعم الموجه لكلٍ منهم حوالي ٧٥ مليون جنيه، ويبلغ عدد المستفيدين في المحافظة حوالي ١٢٦ ألف أسرة .

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جدير بالذكر، أن الوزارة كانت قد أطلقت مؤخراً البوابة الالكترونية للاستعلامات والشكاوي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة الكترونياً https://tk.moss.gov.eg

وتأتي هذه الخدمة في إطار تنفيذ الوزارة لحزمة من الخدمات للعديد من فئات المجتمع المستفيدة من مختلف برامج الدعم التي تقدمها الوزارة للمجتمع المصري، اتساقاً مع توجهات الحكومة للتحول الرقمي والانتقال بمستوى تقديم الخدمات إلى مستويات يتم فيها التعامل مع الجمهور بشكل مباشر وشخصي مع الخدمات المطلوبة بدون أي تدخل لعناصر بشرية ولا سيما في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد بأزمة فيروس كورونا المستجد، الذي يقتضي التباعد المكاني بين المواطنين كإجراء وقائي.