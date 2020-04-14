شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: توزيع 20 كابينة تعقيم كاملة على المستشفيات الجامعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توزيع 20 كابينة تعقيم كاملة على المستشفيات الجامعية، بهدف تعقيم كل المترددين عليها، وحماية الفرق الطبية وجميع العاملين بالمستشفيات الجامعية من أخطار الإصابة بفيروس «كورونا»، مؤكدًا أنه من المخطط توفير كبائن تعقيم أخرى لتزويد كافة المستشفيات الجامعية.

وأشار عبدالغفار، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إلى أن هذا يأتي استكمالًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الوزارة لمواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد بكل دقة وحزم، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الصحة العامة والحد من انتشار الفيروس.

ولفت الوزير إلى أنه شدد في وقت سابق علي ضرورة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع المستشفيات الجامعية، واتخاذ التدابير الوقائية التي تحفظ سلامة الفرق الصحية والإدارية والمرضى بالمستشفيات الجامعية، وتوفير جميع أدوات الوقاية والتعقيم وأدوات الكشف لجميع العاملين بالمنشآت الجامعية للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.