شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة مائية ورياح مثيرة للرمال.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود الأربعاء، طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، بارد على جنوب الصعيد، شديد البرودة على باقى الأنحاء.

كما يتوقع الخبراء شبورة مائية صباحا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وشبورة مائية صباحاً وشوائب عالقة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح معتدلة على كل الأنحاء، تنشط على أقصى الغرب على السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال أحيانا.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «15– 28»، الإسكندرية «15– 26»، قنا «15- 31»، الأقصر «16- 32»، أسوان «17 – 32» .