شكرا لقرائتكم خبر عن أحدها يتعلق بمدينة دمياط للأثاث.. الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات لرئيس الوزراء (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية، 3 قرارات لرئيس مجلس الوزراء، الأول بشأن الموافقة على نقل أصول محطة محولات مدينة دمياط للأثاث إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالمجان.

والقرار الثاني ينص على «تعتبر أرضًا أثرية، الأراضي المملوكة للدولة الكائنة ضمن القطعة رقم 1 بحوض عين العجايزة والعليقة وتل أم اللحم نمرة 8 قسم ثان فصل أول مساحة حديثة بناحية تل أم اللحم صان الحجر القبلية مركز الحسينية، الزقازيق، بمحافظة الشرقية، والبالغ مساحتها (فدان واحد و12 قيراطا و12 سهما)».

أما القرار الثالث يتعلق بإضفاء صفة النفع العام على بعض الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وجاءت القرارات، التي نشرتها الجريدة، يوم 8 إبريل الجاري، على النحو التالي:

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