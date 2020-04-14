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شكرا لقرائتكم خبر عن الوقاية من كورونا وإنهاء المشروعات في آن واحد.. استمرار العمل في مواقع جنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استمرت عجلة الإنتاج في المصانع والمشروعات التنموية بجنوب سيناء، في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازيه التي تقوم بها محافظة جنوب سيناء يوميا من أعمال رش وتطهير في كل المدن، بالإضافة لأعمال إزالة التعديات.
تابع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، أعمال إنشاء المشايات وأعمال الرصف الجارية بمنطقة حي النور بمدينة شرم الشيخ في إطار متابعة الأعمال الجارية على أرض محافظة جنوب سيناء.
وشدد المحافظ على استمرار العمل وإنهاء كافة المشروعات في مواعيدها المقررة طبقا للبرنامج الزمني للتنفيذ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، وتقليل التجمعات وإجراء الكشف اليومي للعمالة حرصًا على سلامتهم وصحتهم.
وفي سياق متصل تفقد اللواء نادر عشماوي برفقته أحمد عبدالعظيم السكرتير العام للمحافظة برفقته أحمد عبدالعظيم، رئيس مدينة طور سيناء، استمرار عجلة الإنتاج في مصنع لمبات الليد بالمنطقة الصناعية بطور سيناء، وتوفير الإجراءات الاحترازية والوقائية، وارتداء العاملين الكمامات الواقية.
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