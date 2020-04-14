شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون يرددون دعاء التحصين: اللهم أني أعوذ بك من شر كل دابة أنت أخذ بناصيتها (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في صوت واحد، سجلت كاميرا الخليج 365، ترديد دعاء التحصن من الأمراض بصوت عدد مختلف من المواطنين في الشارع المصري، ذلك الدعاء الذى ردده الرئيس السيسي في مؤتمره الأخير.

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ويقول الدعاء: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله أعلم أن الله علي كل شىء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شىء علما، اللهم أني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت أخذ بناصيتها أن ربي علي صراطا مستقيم.